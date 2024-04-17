Индонезийский вулкан Руанг выбросил пепел на высоту 3 км

Новое мощное извержение вулкана Руанг произошло на небольшом одноименном острове в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

Новое мощное извержение вулкана Руанг произошло на небольшом одноименном острове в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

По его сведениям, столб пепла поднялся на высоту 3 км. Также в момент извержения было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

Японское метеорологическое агентство в свою очередь сообщило, что в настоящее время анализирует возможность возникновения цунами в результате извержения вулкана в Индонезии.

Ранее из-за возросшей активности в районе горы Руанг и нескольких извержений из прилегающих районов были эвакуированы 828 человек. О пострадавших и разрушениях не сообщается.