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Индонезийский вулкан Руанг выбросил пепел на высоту 3 км

Индонезийский вулкан Руанг выбросил пепел на высоту 3 км Новое мощное извержение вулкана Руанг произошло на небольшом одноименном острове в индонезийской провинции Северный Сулавеси.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 19:15
Индонезийский вулкан Руанг выбросил пепел на высоту 3 км

Новое мощное извержение вулкана Руанг произошло на небольшом одноименном острове в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

По его сведениям, столб пепла поднялся на высоту 3 км. Также в момент извержения было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

Японское метеорологическое агентство в свою очередь сообщило, что в настоящее время анализирует возможность возникновения цунами в результате извержения вулкана в Индонезии.

Ранее из-за возросшей активности в районе горы Руанг и нескольких извержений из прилегающих районов были эвакуированы 828 человек. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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