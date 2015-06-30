Индонезийский военно-транспортный самолет разбился на севере Суматры -ДОПОЛНЕНО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Индонезийский военно-транспортный самолет Hercules C-130 производства США потерпел крушение и упал на жилые дома в столице провинции Северная Суматра городе Медан. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель ВВС страны генерал-майор Фуад Басья (Fuad Basya).

Согласно сообщениям местных властей, в результате крушения самолета погибли по меньшей мере 30 человек.

Судьба экипажа пока неизвестна. Пожар на месте крушения продолжается, его тушат десятки пожарных машин.