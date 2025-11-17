Индия впервые поставила авиатопливо в США

Нью-Дели впервые поставил партию авиационного топлива на Западное побережье США в рамках сделки с крупнейшей американской энергетической компанией Chevron.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, 60 тыс. тонн топлива было отгружено в порту Джамнагар на морском терминале индийской частной корпорации Reliance Industries в период с 28 по 29 октября. Партия будет доставлена в Лос-Анджелес в начале декабря.

Также отмечается, что соглашение с Индией о поставках топлива для реактивных самолетов было заключено в связи с сокращением производства этой продукции Chevron из-за пожара в октябре на предприятии компании в штате Калифорния. Это привело к сокращению запасов авиатоплива на Западном побережье США до трехмесячного минимума в 11,12 млн баррелей. Ранее американская компания в основном импортировала очищенное авиатопливо из Южной Кореи.

США являются крупнейшим торговым партнером Индии с 2021 года. В 2024-2025 финансовом году (закончился 31 марта) объем их двусторонней торговли достиг $131,84 млрд, профицит Индии составил $41,18 млрд.