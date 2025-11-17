Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Индия впервые поставила авиатопливо в США

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 12:21
    Индия впервые поставила авиатопливо в США

    Нью-Дели впервые поставил партию авиационного топлива на Западное побережье США в рамках сделки с крупнейшей американской энергетической компанией Chevron.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, 60 тыс. тонн топлива было отгружено в порту Джамнагар на морском терминале индийской частной корпорации Reliance Industries в период с 28 по 29 октября. Партия будет доставлена в Лос-Анджелес в начале декабря.

    Также отмечается, что соглашение с Индией о поставках топлива для реактивных самолетов было заключено в связи с сокращением производства этой продукции Chevron из-за пожара в октябре на предприятии компании в штате Калифорния. Это привело к сокращению запасов авиатоплива на Западном побережье США до трехмесячного минимума в 11,12 млн баррелей. Ранее американская компания в основном импортировала очищенное авиатопливо из Южной Кореи.

    США являются крупнейшим торговым партнером Индии с 2021 года. В 2024-2025 финансовом году (закончился 31 марта) объем их двусторонней торговли достиг $131,84 млрд, профицит Индии составил $41,18 млрд.

    Индия США авиатопливо доставка

    Последние новости

    13:04

    Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни

    Другие страны
    13:04

    Эдлам Йемеру: Выбор Баку для WUF13 - результат строгого конкурентного отбора

    Внешняя политика
    13:03

    Президент Украины прибыл во Францию

    В регионе
    13:02

    Джаббаров обсудил с Куюнджич диверсификацию партнерства Азербайджана с ЕС

    Бизнес
    13:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа более чем на 8%

    Энергетика
    13:00

    РКК вывела силы из приграничного с Турцией района Ирака

    Другие страны
    12:58

    Стоимость перевозок по ТМТМ продолжает снижаться третий месяц подряд

    Инфраструктура
    12:53

    Адиль Мамедов: Операционная компания WUF13 в марте 2026 года передаст ООН площадку для проведения форума

    Внешняя политика
    12:51

    Президент: Сфера коммуникационных технологий стала ведущей силой в ненефтяной экономике

    ИКТ
    Лента новостей