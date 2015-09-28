Индия успешно запустила свою первую космическую обсерваторию

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Первая индийская мультидиапазонная космическая обсерватория Astrosat была успешно запущена с помощью разработанной в Индии ракеты-носителя PSLV-C30.

Как сообщает Report со ссылкой на издание TheTimes of India, она позволит наблюдать Вселенную в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском излучении.

Аппарат массой около полутора тонн запущен на экваториальную орбиту высотой 650 километров. Вместе с телескопом на орбиту выведены шесть спутников Канады, Индонезии и США.

Обсерватория близка по концепции к известному американскому телескопу Hubble, но работает в других диапазонах. Датчики Astrosat воспринимают видимый свет, ультрафиолетовый и рентгеновское излучение. Телескоп предназначен для исследования высокоэнергетических процессов в системе двойных звезд, изучения магнитных полей нейтронных звезд, процессов звездообразования, а также поиска новых источников рентгеновского излучения и съемки далеких участков Вселенной в ультрафиолетовом спектре. Аппарат рассчитан на работу в течение пяти лет.

Данным запуском Индийская организация по исследованию космоса (Space Research Organisation (ISRO) завершила 11-летний национальный проект по созданию и выводу на орбиту собственной обсерватории.