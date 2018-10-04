Индия, Россия и США лидируют по числу смертей в момент селфи

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ 259 человек погибли в мире с 2011 года по ноябрь 2017 года, делая селфи, а лидерами признаны Индия, Россия и США. Об этом в среду, 3 октября.

Как передает Report, об этом рассказала телекомпания CNN со ссылкой на соответствующее исследование.

При этом Индия существенно опережает другие страны — там погибли 159 человек.

Авторы исследования связывают данное обстоятельство с тем, что именно в этой стране проживает самое большое в мире количество людей младше 30 лет, которые и являются основными жертвами несчастных случаев при селфи.