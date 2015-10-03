​Индия приобретет израильские беспилотники общей стоимостью 400 млн. долларов США

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Правительство Индии одобрило приобретение 10 новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Eitan (также известен как Heron TP) производства компании Israel Aerospace Industries, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Стоимость контракта оценивается в 400 млн. долларов США. Как ожидается, он будет подписан до конца года.

Heron TP может совершать полеты на расстояние до 7,4 тыс. км и нести груз весом до тонны. Поставляемые в Индию беспилотники будут оснащены ракетами класса "воздух- поверхность".

В настоящий момент на вооружении Индии уже состоят 176 БПЛА производства Израиля - это 108 IAI Searcher ("Серчер") и 68 Heron-1 ("Герон-1").

Новые Heron TP планируется направить в приграничные районы, в том числе, на линию контроля - спорный участок границы Индии и Пакистана в штате Джамму и Кашмир.