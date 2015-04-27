Индия предоставит бесплатные визы пострадавшим от землетрясения в Непале иностранцам

Баку. 27 апреля. REPORT. AZ/ Индия предоставит бесплатные визы для иностранцев, пострадавших в результате землетрясения в Непале или просто оказавшимся в зоне бедствия. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, выступая в парламенте.

"Мы решили выдавать бесплатные визы тем, кто хочет выехать из Непала в Индию", - подчеркнул он.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале в субботу, 25 апреля. Толчки также ощущались в столице Индии и ее восточных, северных и северо-восточных штатах, где погибли более 60 и пострадали 250 человек, а также Мьянме, Бангладеш и Тибетском автономном районе Китая. Как сообщило министерство внутренних дел Непала, в результате землетрясения погибли 3729, пострадали 6944 человека.

По данным МИД Азербайджана, в Непале находятся 14 граждан Азербайджана.