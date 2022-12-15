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Индия предложила провести реформы в структуре Совбеза ООН

Индия предложила провести реформы в структуре Совбеза ООН Индия призвала провести реформы в структуре Совбеза ООН, где должны быть представлены такие государства, как страны Латинской Америки, Африки и Азии.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 10:26
Индия предложила провести реформы в структуре Совбеза ООН

Индия призвала провести реформы в структуре Совбеза ООН, где должны быть представлены такие государства, как страны Латинской Америки, Африки и Азии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким предложением выступил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанка на заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Страны-члены, расположенные в Латинской Америке, Африке, Азии, и малые островные развивающиеся государства должны иметь надежное и постоянное представительство в Совбезе. Решения об их будущем больше не могут приниматься без их участия. Не менее важно сделать рабочие методы и процессы глобальных институтов, включая этот совет, более подотчетными, объективными и прозрачными", - сказал он.

Вопрос возможной реформы Совбеза ООН снова подняли после начала боевых действий в Украине. Из постоянных членов Совбеза предлагали исключить Россию или ввести туда новых членов. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступал против исключения РФ из Совбеза. Сейчас постоянные члены СБ ООН - Россия, Китая, США, Франция и Великобритания.

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