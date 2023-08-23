Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны, трансляция посадки шла на сайте Индийской организации космических исследований.

Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны, трансляция посадки шла на сайте Индийской организации космических исследований.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не уменьшится до 100 км от естественного спутника Земли. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и ранее провел две операции по снижению своей орбиты.

Ожидается, что полезная нагрузка лунохода миссии "Чандраян-3" позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На луноход установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.