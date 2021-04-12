Индия опередила Бразилию по количеству случаев COVID-19 в мире

Всего с начала пандемии в Индии коронавирус обнаружили у 13 527 717 человек

Индия оказалась на второй позиции в мире по количеству случаев коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на данные индийского минздрава.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране зарегистрировано рекордных 168 912 новых случаев заражений коронавирусом, 904 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Индии коронавирус обнаружили у 13 527 717 человек.

До этого момента второе место в мире по количеству случаев COVID-19 занимала Бразилия (13,45 млн случаев). Первое место пока стабильно удерживают США с 31 197 511 случаями.