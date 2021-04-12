О нас
Report Georgia
Аудио новости

Индия опередила Бразилию по количеству случаев COVID-19 в мире

Индия опередила Бразилию по количеству случаев COVID-19 в мире Всего с начала пандемии в Индии коронавирус обнаружили у 13 527 717 человек
Другие страны
12 апреля 2021 г. 10:50
Индия опередила Бразилию по количеству случаев COVID-19 в мире

Индия оказалась на второй позиции в мире по количеству случаев коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на данные индийского минздрава.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране зарегистрировано рекордных 168 912 новых случаев заражений коронавирусом, 904 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Индии коронавирус обнаружили у 13 527 717 человек.

До этого момента второе место в мире по количеству случаев COVID-19 занимала Бразилия (13,45 млн случаев). Первое место пока стабильно удерживают США с 31 197 511 случаями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistan COVID-19 yoluxmalarının sayına görə Braziliyanı geridə qoydu

Новости партнеров

Самое важное

Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети
Асаджон Ходжаев: Особенно ужасна трагедия, когда пострадали дети
11 апреля 2021 г. 17:15
Представитель МИД Венгрии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана
Представитель МИД Венгрии: Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана
11 апреля 2021 г. 16:39
Делегация Тюркского совета прибыла в Гянджу  
ФотоДелегация Тюркского совета прибыла в Гянджу  
11 апреля 2021 г. 15:48
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
Узбекистан безвозмездно восстановит школу в Карабахе
11 апреля 2021 г. 15:00
Фахреттин Алтун призвал ЮНЕСКО увидеть вандализм армян в Агдаме
ВидеоФахреттин Алтун призвал ЮНЕСКО увидеть вандализм армян в Агдаме
11 апреля 2021 г. 14:43
Делегация Тюркского Совета посетила Джума-мечеть в Агдаме
ФотоДелегация Тюркского Совета посетила Джума-мечеть в Агдаме
11 апреля 2021 г. 12:55
Делегация Тюркского Совета посетила кладбище Имарет в Агдаме
Делегация Тюркского Совета посетила кладбище Имарет в Агдаме
11 апреля 2021 г. 12:24
Эркан Озорал награжден орденом Достлуг
Эркан Озорал награжден орденом "Достлуг"
10 апреля 2021 г. 12:10
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане
10 апреля 2021 г. 10:39
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля
9 апреля 2021 г. 19:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi