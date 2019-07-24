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Индия намерена провести первые военные учения в космосе

Индия намерена провести первые военные учения в космосе
​ВС Индии до конца текущей недели планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx

ВС Индии до конца текущей недели планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что проведенные в марте 2019 года испытания противоспутникового оружия повысят обороноспособность страны. В соответствии с этим IndSpaceEx продемонстрируют возможные ответы ВС Индии на эскалацию конфликта в космосе", - сообщили в правительстве страны.

Там же отметили, что в связи с растущей наступательной способностью КНР Индия "обязана создать условия для защиты своих интересов в космосе".

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