Индия намерена провести первые военные учения в космосе

ВС Индии до конца текущей недели планируют провести первые в истории страны военно-космические учения под названием IndSpaceEx, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что проведенные в марте 2019 года испытания противоспутникового оружия повысят обороноспособность страны. В соответствии с этим IndSpaceEx продемонстрируют возможные ответы ВС Индии на эскалацию конфликта в космосе", - сообщили в правительстве страны.

Там же отметили, что в связи с растущей наступательной способностью КНР Индия "обязана создать условия для защиты своих интересов в космосе".