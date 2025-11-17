Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Индия и Великобритания начали совместные военные учения

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 21:38
    Индия и Великобритания начали совместные военные учения

    Индия и Великобритания начали проведение совместных антитеррористических учений Ajeya Warrior-2025.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны южноазиатской республики.

    По данным ведомства, 14-дневные учения проводятся на полигоне Махаджан в западном индийском штате Раджастхан в соответствии с мандатом ООН для демонстрации приверженности Индии и Великобритании обеспечению региональной и глобальной безопасности. В них участвуют по 240 военнослужащих армий двух стран.

    "Маневры проводятся с целью повышения тактической подготовки и выработки скоординированных действий при проведении контртеррористических операций в сложных условиях, - говорится в пресс-релизе Минобороны Индии. - В ходе Ajeya Warrior-2025 индийские и британские войсковые подразделения обменяются тактическим опытом и примут участие в отработке операций, близких к реальной боевой обстановке".

    Маневры Ajeya Warrior, которые проводятся Индией и Великобританией раз в два года начиная с 2011 года, являются важным элементом масштабного взаимодействия армий двух стран в рамках стратегического оборонного сотрудничества.

