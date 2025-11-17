İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hindistan və Britaniya birgə hərbi təlimlərə başlayıb

    • 17 noyabr, 2025
    • 22:01
    Hindistan və Böyük Britaniya "Ajeya Warrior-2025" adlı birgə antiterror təlimlərinə başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, 14 günlük təlimlər Hindistanın Racastxan ştatındakı Mahacan poliqonunda keçirilir.

    Təlimlərdə hər iki ölkədən 240 hərbi qulluqçu iştirak edir.

    Manevrlər taktiki hazırlığın artırılması və mürəkkəb şəraitdə antiterror əməliyyatlarının keçirilməsi zamanı koordinasiyalı fəaliyyətlərin işlənməsi məqsədilə keçirilir.

    2011-ci ildən başlayaraq hər iki ildən bir keçirilən "Ajeya Warrior" manevrləri Hindistan və Böyük Britaniya ordularının strateji müdafiə əməkdaşlığı çərçivəsində genişmiqyaslı qarşılıqlı fəaliyyətinin mühüm elementi hesab olunur.

    Hindistan Böyük Britaniya Birgə hərbi təlimlər
    Индия и Великобритания начали совместные военные учения

