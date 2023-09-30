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Индия и США обсудили оборонное сотрудничество

Индия и США обсудили оборонное сотрудничество Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который находится с визитом в Вашингтоне, и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области обороны.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 08:41
Индия и США обсудили оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который находится с визитом в Вашингтоне, и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области обороны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Рад встрече с министром обороны Ллойдом Остином. Состоялся продуктивный разговор о нашем двустороннем сотрудничестве в сфере обороны. Полезный обмен мнениями по проблемам глобальной безопасности", - написал Джайшанкар на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В свою очередь минобороны США сообщило, что стороны обменялись мнениями по различным вопросам безопасности, включая недавние события в Восточной Азии и регионе Индийского океана.

"Госсекретарь Остин и министр Джайшанкар обсудили возможности углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны, включая расширение оборонно-промышленного сотрудничества и совместное производство оборонной продукции; оптимизированные логистические процедуры для расширения оперативного сотрудничества; и продолжение реализации Экосистемы ускорения обороны Индии и США. (India-United States Defence Acceleration Ecosystem, INDUS-X)", - указало американское ведомство.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan və ABŞ arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

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