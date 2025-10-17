Индийские НПЗ впервые закупили гайанскую нефть у ExxonMobil

Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Индии заключили сделку на покупку 4 млн баррелей гайанской нефти у американской компании ExxonMobil.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Indian Oil Corp приобрела 2 млн баррелей нефти марки Golden Arrowhead. Поставки ожидаются в конце декабря или в начале января. Еще 2 млн баррелей марок Liza и Unity Gold закупил НПЗ Hindustan Petroleum Corp - с поставкой в тот же период.

Отмечается, что это первые закупки сырья Индией из южноамериканской страны.