Индийские НПЗ впервые закупили гайанскую нефть у ExxonMobil
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 09:21
Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Индии заключили сделку на покупку 4 млн баррелей гайанской нефти у американской компании ExxonMobil.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Indian Oil Corp приобрела 2 млн баррелей нефти марки Golden Arrowhead. Поставки ожидаются в конце декабря или в начале января. Еще 2 млн баррелей марок Liza и Unity Gold закупил НПЗ Hindustan Petroleum Corp - с поставкой в тот же период.
Отмечается, что это первые закупки сырья Индией из южноамериканской страны.
Последние новости
09:28
PASHA Bank обнародовал финансовое положениеФинансы
09:21
Индийские НПЗ впервые закупили гайанскую нефть у ExxonMobilДругие страны
09:18
В Баку сбитый автомобилем 76-летний мужчина скончался спустя две неделиПроисшествия
09:17
Премьер Монголии ушел в отставкуДругие страны
09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.10.2025)Финансы
09:12
Премьер-лига: "Кяпаз" сыграет с "Шамахы", "Карабах" - с "Туран Товузом"Футбол
09:06
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2025)Финансы
08:41
СМИ: ЕК рассчитывает выделить Украине еще €25 млрд за счет средств РоссииДругие страны
08:36