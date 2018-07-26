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    Имран Хан заявил о победе своей партии на выборах в Пакистане

    К настоящему моменты его партия претендует на 117 мест из 272 мест

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Лидер "Движение за справедливость" Имран Хан заявил о победе своей партии на общенациональных выборах в Нижнюю палату Парламента (Национальную Ассамблею) Пакистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Аллах даровал мне возможность осуществить мои мечты о Пакистане", - заявил Хан.

    К настоящему моменты его партия претендует на 117 мест из 272 мест, следом идет Пакистанская мусульманская лига - Фракция Наваза (ПМЛ-Н), с предварительным результатом в 64 из 272 мест. На третьей строчке значится Пакистанская Народная Партия (ПНП) с 37 из 272 мест.

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