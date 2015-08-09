​Императрица Японии госпитализирована

Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Японская императрица Митико, которой в октябре прошлого года исполнилось 80 лет, была направлена в больницу при Токийском государственном университете для прохождения полного медицинского обследования из-за подозрения на ишемическую болезнь сердца.

Как передает Report, об этом сообщило управление делами императорского двора.

В больнице врачи намерены сделать ей компьютерную томографию сердца, а также взять необходимые анализы. После получения результатов управление делами императорского двора сделает заявление о состоянии здоровья императрицы Митико и о возможном дальнейшем лечении.