Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 20:02
Штат Иллинойс и город Чикаго подали иск, чтобы заблокировать развертывание Национальной гвардии под федеральным контролем, инициированное президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Report со ссылкой на ABC News, адвокаты истцов просят федерального судью запретить любому штату мобилизовать Нацгвардию и направлять ее в Иллинойс, аргументируя это тем, что штат стал целью только из-за политических разногласий с главой государства.
В иске подчеркивается, что в Иллинойсе нет восстания, и федеральное правительство способно обеспечивать законность. Юристы утверждают, что Трамп нарушает закон, запрещающий использование армии для внутреннего правопорядка.
Последние новости
20:46
В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством АрменииПроисшествия
20:35
Словакия готовит новый пакет военной помощи для УкраиныДругие страны
20:20
Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордостьВнешняя политика
20:17
Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октябряДругие страны
20:02
Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации НацгвардииДругие страны
19:59
Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно единство для преодоления вызововДругие страны
19:47
В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и Израилем - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:39
Президент ТРСК: Отношения с Азербайджаном продолжат укреплятьсяВнешняя политика
19:22