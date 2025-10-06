Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 06 октября, 2025
    • 20:02
    Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

    Штат Иллинойс и город Чикаго подали иск, чтобы заблокировать развертывание Национальной гвардии под федеральным контролем, инициированное президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, адвокаты истцов просят федерального судью запретить любому штату мобилизовать Нацгвардию и направлять ее в Иллинойс, аргументируя это тем, что штат стал целью только из-за политических разногласий с главой государства.

    В иске подчеркивается, что в Иллинойсе нет восстания, и федеральное правительство способно обеспечивать законность. Юристы утверждают, что Трамп нарушает закон, запрещающий использование армии для внутреннего правопорядка.

