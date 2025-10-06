İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İllinoys və Çikaqo Trampı Milli Qvardiya səfərbərliyinə görə məhkəməyə verib

    06 oktyabr, 2025
    20:33
    İllinoys və Çikaqo Trampı Milli Qvardiya səfərbərliyinə görə məhkəməyə verib

    İllinoys ştatı və Çikaqo şəhəri ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə Milli Qvardiyanın federal nəzarət altında yerləşdirilməsinə mane olmaq üçün məhkəməyə müraciət edib.

    "Report" "ABC News"a istinadən xəbər verir ki, iddiaçıların vəkilləri federal hakimdən hər hansı ştata Milli Qvardiyanın səfərbər edilməsini və İllinoys ştatına göndərilməsini qadağan etməyi xahiş edərək, ştatın yalnız prezidentlə siyasi fikir ayrılıqlarına görə hədəfə alındığını iddia ediblər.

    İddia ərizəsində vurğulanır ki, İllinoys ştatında üsyan yoxdur və federal hökumət qanunun aliliyini təmin etməyə qadirdir. Hüquqşünaslar iddia edirlər ki, Tramp daxili nizam-intizam üçün ordudan istifadəni qadağan edən qanunu pozur.

    Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии
    Illinois and Chicago sue Trump administration over deployment of National Guard

