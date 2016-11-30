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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в университете Огайо - ВИДЕО

    В результате нападения пострадали восемь человек

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за совершенное вчера нападение в университете Огайо.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на связанный с боевиками сайт Amaq.

    По его данным, нападавший был «одним из солдат» ИГИЛ, совершившим нападение в ответ на призывы террористов «атаковать жителей стран, входящих в международную коалицию. По информации AP, нападавший имел сомалийское происхождение и был одним из студентов университета.

    Напомним, в результате нападения пострадали восемь человек, нападавший был ликвидирован сотрудники правопорядка.

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