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    ИГИЛ в Мосуле казнил 200 мирных жителей

    Террористы хотели принудить данных жителей сражаться на их стороне, однако те протестовали этому

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В иракском городе Мосул террористическая группировка ИГИЛ казнила 200 гражданских лиц.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил депутат иракского парламента от района Ниневия Интисар аль-Джубури.

    Он отметил, что террористы хотели принудить данных жителей сражаться на их стороне, однако те протестовали этому и были казнены.

    Депутат сообщил, что казни были совершены в нескольких районах Мосула. Он подчеркнул, что тела убитых не были переданы их семьям. 

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