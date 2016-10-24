ИГИЛ в Мосуле казнил 200 мирных жителей

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В иракском городе Мосул террористическая группировка ИГИЛ казнила 200 гражданских лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил депутат иракского парламента от района Ниневия Интисар аль-Джубури.

Он отметил, что террористы хотели принудить данных жителей сражаться на их стороне, однако те протестовали этому и были казнены.

Депутат сообщил, что казни были совершены в нескольких районах Мосула. Он подчеркнул, что тела убитых не были переданы их семьям.