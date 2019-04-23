ИГ взяло ответственность за теракт в Шри-Ланке

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Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла 21 апреля, передает Report со ссылкой на Reuters.

ИГ не предоставило никаких доказательств причастности ко взрывам.

Отметим, что ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена выразила мнение, что серия взрывов в церквях и гостиницах стала ответом на стрельбу в мечетях Новой Зеландии. Он отмечал, что за теракт несут ответственность две местные группировки.

По последним данным, в результате терактов погибли свыше 300 человек, около 500 человек получили ранения.

Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим.