ИГ взяло ответственность за теракт в Шри-Ланке

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла 21 апреля, передает Report со ссылкой на Reuters.
ИГ не предоставило никаких доказательств причастности ко взрывам.
Отметим, что ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена выразила мнение, что серия взрывов в церквях и гостиницах стала ответом на стрельбу в мечетях Новой Зеландии. Он отмечал, что за теракт несут ответственность две местные группировки.
По последним данным, в результате терактов погибли свыше 300 человек, около 500 человек получили ранения.
Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости