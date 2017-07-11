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    ИГ подтвердила гибель аль-Багдади

    Согласно заявлению ИГ, был избран и его преемник

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/  Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)  подтвердила гибель своего лидера  — Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Report со ссылкой на  иракский телеканал Alsumaria. 

    По данным канала, террористы выпустили краткое заявление, в котором сообщили о смерти своего руководителя.

    Анонимный источник телеканала сообщил, что в заявлении ИГ говорится и о преемнике аль-Багдади, однако имя его не называется. 

    Отметим, сообщения о гибели аль-Багдади появлялись ранее неоднократно, в том числе  в начале июня. Предположительно боевик был убит в результате авиаудара по Ракке. 

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