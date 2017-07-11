ИГ подтвердила гибель аль-Багдади

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) подтвердила гибель своего лидера — Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Report со ссылкой на иракский телеканал Alsumaria.

По данным канала, террористы выпустили краткое заявление, в котором сообщили о смерти своего руководителя.

Анонимный источник телеканала сообщил, что в заявлении ИГ говорится и о преемнике аль-Багдади, однако имя его не называется.

Отметим, сообщения о гибели аль-Багдади появлялись ранее неоднократно, в том числе в начале июня. Предположительно боевик был убит в результате авиаудара по Ракке.