Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) планировала весной теракты в Узбекистане. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил аналитик, сотрудник Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Алишер Хамдамов.

"Члены ИГ готовили ряд террористических актов весной 2015 года на территории Узбекистана, именно поэтому мы усиливаем меры по охране границ", — заявил Хамдамов.

По его словам, сведения СНБ о готовящихся терактах основаны на показаниях членов "Исламского движения Узбекистана", а также участников группировки ИГ, задержанных в ноябре-декабре 2014 года в Узбекистане.

"Задержанные граждане Узбекистана прошли военную подготовку в Пакистане в 2013 году и затем в 2014 году вернулись в Узбекистан для привлечения молодежи в ряды ИГ", — уточнил офицер СНБ. По данным СНБ, теракты в Узбекистане готовились непосредственно в преддверии выборов президента этой страны, назначенных на 29 марта.