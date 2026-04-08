IATA: Восстановление поставок авиатоплива займет месяцы, даже если откроется Ормуз
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 16:33
Восстановление поставок авиационного топлива займет месяцы, даже если Иран вновь откроет Ормузский пролив, учитывая перебои в работе нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш.
Согласно данным IATA, топливо является второй по величине статьей расходов авиаперевозчиков после оплаты труда, обычно составляя около 27% операционных расходов.
