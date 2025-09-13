Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 09:45
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по нескольким целям в Тель-Авиве.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил Военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    "Наши ракетные силы провели операцию с использованием гиперзвуковой кассетной баллистической ракеты по целям в Яффе", - заявил Сариа.

    По его словам, атака стала, направлена на поддержку палестинского народа.

    "Мы продолжим проводить дополнительные операции в поддержку наших братьев в Газе", - добавил он.

    Израиль Йемен хуситы ракетный удар гиперзвуковые ракеты
    Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıb

    Последние новости

    10:01

    В Гызылагачском национальном парке вспыхнул пожар

    Происшествия
    09:58

    Азербайджан подписал соглашение с АБР по очистке сточных вод в Говсане

    Инфраструктура
    09:51

    В Кыргызстане пресечен международный канал подделки документов

    Другие страны
    09:45

    Азербайджанская нефть подорожала на 2%

    Энергетика
    09:45

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Другие страны
    09:30

    Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

    Финансы
    09:26

    В Стамбуле задержан глава муниципалитета

    В регионе
    09:22

    Северная Корея нацелилась на одновременное усиление ядерного и традиционного арсенала

    Другие страны
    09:18

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2025)

    Финансы
    Лента новостей