Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 09:45
Йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по нескольким целям в Тель-Авиве.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил Военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Наши ракетные силы провели операцию с использованием гиперзвуковой кассетной баллистической ракеты по целям в Яффе", - заявил Сариа.
По его словам, атака стала, направлена на поддержку палестинского народа.
"Мы продолжим проводить дополнительные операции в поддержку наших братьев в Газе", - добавил он.
