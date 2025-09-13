Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Йеменские хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по нескольким целям в Тель-Авиве.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил Военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Наши ракетные силы провели операцию с использованием гиперзвуковой кассетной баллистической ракеты по целям в Яффе", - заявил Сариа.

По его словам, атака стала, направлена на поддержку палестинского народа.

"Мы продолжим проводить дополнительные операции в поддержку наших братьев в Газе", - добавил он.