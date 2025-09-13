İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 10:03
    Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıb

    Yəmən husiləri İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdə bir neçə hədəfə hipersəs ballistik raket hücumu həyata keçirdiklərini açıqlayıb.

    "Report" "Əl-Cəzirə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə husilərin hərbi nümayəndəsi Yəhya Sariya bildirib.

    "Raket Qüvvələrimiz hipersəsli kasetli ballistik raketdən istifadə edərək Yaffadakı hədəflərə əməliyyat keçirib", – o deyib.

    Sariyanın sözlərinə görə, hücumun məqsədi Fələstin xalqına dəstək olub.

    "Qəzzadakı qardaşlarımıza dəstək üçün əlavə əməliyyatlar keçirməyə davam edəcəyik", - o əlavə edib.

    Husilər İsrail Təl-Əviv Qəzza
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

