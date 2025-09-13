Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 13 sentyabr, 2025
- 10:03
Yəmən husiləri İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdə bir neçə hədəfə hipersəs ballistik raket hücumu həyata keçirdiklərini açıqlayıb.
"Report" "Əl-Cəzirə"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə husilərin hərbi nümayəndəsi Yəhya Sariya bildirib.
"Raket Qüvvələrimiz hipersəsli kasetli ballistik raketdən istifadə edərək Yaffadakı hədəflərə əməliyyat keçirib", – o deyib.
Sariyanın sözlərinə görə, hücumun məqsədi Fələstin xalqına dəstək olub.
"Qəzzadakı qardaşlarımıza dəstək üçün əlavə əməliyyatlar keçirməyə davam edəcəyik", - o əlavə edib.
