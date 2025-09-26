Хуситы заявили об ударе "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по нескольким целям в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", атаковавшей несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.). Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по йеменской столице Сане погибли восемь человек, более 140 получили ранения.