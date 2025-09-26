Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Хуситы заявили об ударе "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 02:53
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по Тель-Авиву

    Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по нескольким целям в Тель-Авиве.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    "Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", атаковавшей несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.). Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения.

    Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по йеменской столице Сане погибли восемь человек, более 140 получили ранения.

