Хуситы заявили об ударе "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 02:53
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по нескольким целям в Тель-Авиве.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", атаковавшей несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.). Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения.
Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по йеменской столице Сане погибли восемь человек, более 140 получили ранения.
