При израильском ударе по Сане погибли восемь, пострадали более 140 человек
- 25 сентября, 2025
- 23:36
В результате израильского удара по йеменской столице Сане погибли восемь человек, более 140 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения в правительстве, сформированном мятежным движением "Ансар Аллах".
"В результате израильской атаки в четверг погибли 8 мирных жителей, еще 142 человека получили ранения. Силы гражданской обороны и спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами", - говорится в заявлении подконтрольного хуситам ведомства.
