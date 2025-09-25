При израильском ударе по Сане погибли восемь, пострадали более 140 человек

В результате израильского удара по йеменской столице Сане погибли восемь человек, более 140 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения в правительстве, сформированном мятежным движением "Ансар Аллах".

"В результате израильской атаки в четверг погибли 8 мирных жителей, еще 142 человека получили ранения. Силы гражданской обороны и спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами", - говорится в заявлении подконтрольного хуситам ведомства.