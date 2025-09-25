Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    При израильском ударе по Сане погибли восемь, пострадали более 140 человек

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 23:36
    При израильском ударе по Сане погибли восемь, пострадали более 140 человек

    В результате израильского удара по йеменской столице Сане погибли восемь человек, более 140 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения в правительстве, сформированном мятежным движением "Ансар Аллах".

    "В результате израильской атаки в четверг погибли 8 мирных жителей, еще 142 человека получили ранения. Силы гражданской обороны и спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами", - говорится в заявлении подконтрольного хуситам ведомства.

    Армия Израиля удар по Сане Йемен погибшие пострадавшие

    Последние новости

    01:01

    Трамп: США не позволят Израилю аннексировать Западный берег Иордана

    Другие страны
    00:59

    Лига Европы: Проведено еще девять встреч 1-го тура общего этапа

    Другие
    00:36

    Посол США Баррак: Трамп и Эрдоган заключили сделку о поставках самолетов Boeing

    В регионе
    00:23

    Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM на $1,23 млрд

    Другие страны
    00:07

    Вучич: США введут санкции против сербской нефтяной компании NIS

    Другие страны
    23:51

    Азербайджанские борцы выиграли две золотые медали на чемпионате мира в Греции

    Индивидуальные
    23:36

    При израильском ударе по Сане погибли восемь, пострадали более 140 человек

    Другие страны
    23:35
    Фото

    В Габале в рамках подготовки к III Играм СНГ провели турнир по стендовой стрельбе

    Индивидуальные
    23:23
    Фото

    Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики

    В регионе
    Лента новостей