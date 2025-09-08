Хуситы заявили об атаке на район Израиля, где находится ядерный центр - ОБНОВЛЕНО
- 08 сентября, 2025
- 20:54
Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар АллаХ" (хуситы) впервые заявило об атаке на район вблизи города Димона на юге Израиля, где находится ядерный исследовательский центр.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
"Второй день подряд военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников", - отмечается в заявлении.
Хуситы уточнили, что целями операции стали "аэропорт Лод в Яффо (Бен-Гурион - ред.), аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (Эйлате - ред.) и важная цель в Димоне".
"Операция успешно достигла своих целей", - отмечается в сообщении.
Хуситы нанесли удары беспилотниками по ряду объектов в Израиле, включая аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон вблизи Эйлата.
Как передает Report, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, подразделения беспилотной авиации хуситов второй день подряд проводят военные операции.
"В ходе последней атаки они поразили аэропорты Бен-Гурион и Рамон, а также важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников", - отметил Сариа.
Официальные израильские структуры пока не прокомментировали данное заявление.