ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    Хуситы заявили об атаке на район Израиля, где находится ядерный центр - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 20:54
    Хуситы заявили об атаке на район Израиля, где находится ядерный центр - ОБНОВЛЕНО

    Правящее на севере Йемена военно-политическое движение "Ансар АллаХ" (хуситы) впервые заявило об атаке на район вблизи города Димона на юге Израиля, где находится ядерный исследовательский центр.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.

    "Второй день подряд военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников", - отмечается в заявлении.

    Хуситы уточнили, что целями операции стали "аэропорт Лод в Яффо (Бен-Гурион - ред.), аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (Эйлате - ред.) и важная цель в Димоне".

    "Операция успешно достигла своих целей", - отмечается в сообщении.

    Хуситы нанесли удары беспилотниками по ряду объектов в Израиле, включая аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон вблизи Эйлата.

    Как передает Report, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, подразделения беспилотной авиации хуситов второй день подряд проводят военные операции.

    "В ходе последней атаки они поразили аэропорты Бен-Гурион и Рамон, а также важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников", - отметил Сариа.

    Официальные израильские структуры пока не прокомментировали данное заявление.

    хуситы Израиль атаки аэропорты
    Husilər İsrail hava limanlarına dron hücumları həyata keçiriblər

    Последние новости

    21:31

    Эрдоган: Вклад АЭС "Аккую" в ВВП Турции составит $50 млрд

    В регионе
    21:14

    Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

    Другие страны
    21:07

    FT: США информировали союзников о прекращении сотрудничества в борьбе с дезинформацией

    Другие страны
    21:04

    Премьер-министр Франции лишился доверия парламента

    Другие страны
    20:54

    Хуситы заявили об атаке на район Израиля, где находится ядерный центр - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:42

    Заседание по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в Лондоне

    Другие страны
    20:38

    Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера Байру

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Суд изучил документы по ряду преступлений в отношении азербайджанцев, совершенных в 1988-1990 годах - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:27

    В Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

    Спорт
    Лента новостей