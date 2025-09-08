Husilər İsrail hava limanlarına dron hücumları həyata keçiriblər
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 20:10
Husilər İsraildə bir sıra obyektlərə, o cümlədən Təl-Əvivdəki Ben Qurion hava limanına və Eylat yaxınlığındakı Ramon hava limanına pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın hərbi nümayəndəsi Yəhya Sariya "Al Masirah" telekanalının efirində bildirib.
Onun sözlərinə görə, husilərin pilotsuz aviasiyası ardıcıl iki gündür hərbi əməliyyatlar aparır.
"Son hücum zamanı onlar Ben Qurion və Ramon hava limanlarını, eləcə də Dimonadakı mühüm obyekti üç pilotsuz uçuş aparatından istifadə edərək vurublar", - Sariya bildirib.
Rəsmi İsrail strukturları hələlik bu bəyanatı şərh etməyiblər.
Son xəbərlər
21:26
Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edibRegion
21:20
Netanyahu Qəzza sakinlərini şəhəri tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
21:20
Foto
ASF III MDB Oyunları ərəfəsində Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayıbFərdi
21:12
Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıbDigər ölkələr
21:10
"Akkuyu" AES Türkiyəyə 50 milyard dollar töhfə verəcəkRegion
21:06
Şimali Makedoniya Azərbaycan tədarükləri hesabına elektrik stansiyalarını qaza çevirməyi planlaşdırırEnergetika
21:00
Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcəkDigər ölkələr
20:58
Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
20:51