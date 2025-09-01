    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Хуситы ударили по израильскому танкеру Scarlet Ray в Красном море

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 10:30
    Хуситы ударили по израильскому танкеру Scarlet Ray в Красном море

    Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море, заявив, что он связан с Израилем.

    Как передает Report об этом сообщает Al Masirah.

    Согласно информации, цель была поражена.

    "Военно-морские силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, в ходе которой атаковали баллистической ракетой израильский нефтяной танкер Scarlet Ray в северной части Красного моря", - сообщает Al Masirah. 

    Израиль   Йемен   красное море   хуситы   танкер   ракетный удар  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Husilər İsrailə məxsus tankerə zərbə endiriblər
    Английская версия Английская версия
    Houthis strike Israel-linked oil tanker in Red Sea

    Последние новости

    11:24

    TƏBİB: Состояние ребенка, подвергшегося домашнему насилию в Агдаме, остается тяжелым

    Происшествия
    11:19

    Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь Афганистану

    Другие страны
    11:11

    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

    Внешняя политика
    11:11

    AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 раза

    Финансы
    11:08

    Президент Азербайджана поздравил главу Узбекистана

    Внешняя политика
    11:07

    В Азербайджане впервые проходит молодежная конференция ООН по изменению климата

    Наука и образование
    10:46

    Страны ШОС учредят Банк развития организации

    Другие страны
    10:43

    В Пакистане разбился вертолет

    Другие страны
    10:41

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    Лента новостей