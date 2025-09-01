Хуситы ударили по израильскому танкеру Scarlet Ray в Красном море

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море, заявив, что он связан с Израилем.

Как передает Report об этом сообщает Al Masirah.

Согласно информации, цель была поражена.

"Военно-морские силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, в ходе которой атаковали баллистической ракетой израильский нефтяной танкер Scarlet Ray в северной части Красного моря", - сообщает Al Masirah.