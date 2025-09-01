    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Husilər İsrailə məxsus tankerə zərbə endiriblər

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 10:41
    Husilər İsrailə məxsus tankerə zərbə endiriblər

    Yəmənin "Ənsər Allah" hərəkatından olan husilər Qırmızı dənizdə İsraillə əlaqəli olduğunu bildirərək "Scarlet Ray" neft tankerinə raket zərbəsi endiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Masirah" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hədəf vurulub.

    "Yəmən silahlı qüvvələrinin hərbi dəniz qüvvələri hərbi əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı Qırmızı dənizin şimal hissəsində İsrailin neft tankeri "Scarlet Ray"ə ballistik raketlə hücum edilib", - "Al Masirah" qeyd edib.

    İsrail   Yəmən   Husilər   Raket zərbəsi   tanker   Scarlet Ray  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Хуситы ударили по израильскому танкеру Scarlet Ray в Красном море
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Houthis strike Israel-linked oil tanker in Red Sea

    Son xəbərlər

    11:19

    "Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

    İKT
    11:16

    BDU-da BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransının açılış mərasimi keçirilib

    COP29
    11:14

    Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölüb

    Hadisə
    11:12

    "Sumqayıt" klubu baş məşqçisi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək

    Komanda
    11:10

    Vilayət Eyvazov Naftalanda 8 rayon üzrə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:08

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:05

    Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:02

    Azərbaycan şahmatçılarının FIDE-nin reytinq cədvəlindəki mövqeləri bəlli olub

    Fərdi
    11:02

    Ağdamda valideynlərinin zorakılıq etdiyi azyaşlının durumu açıqlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti