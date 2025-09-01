Husilər İsrailə məxsus tankerə zərbə endiriblər
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 10:41
Yəmənin "Ənsər Allah" hərəkatından olan husilər Qırmızı dənizdə İsraillə əlaqəli olduğunu bildirərək "Scarlet Ray" neft tankerinə raket zərbəsi endiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Masirah" məlumat yayıb.
Məlumata görə, hədəf vurulub.
"Yəmən silahlı qüvvələrinin hərbi dəniz qüvvələri hərbi əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı Qırmızı dənizin şimal hissəsində İsrailin neft tankeri "Scarlet Ray"ə ballistik raketlə hücum edilib", - "Al Masirah" qeyd edib.
Son xəbərlər
11:19
"Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verirİKT
11:16
BDU-da BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransının açılış mərasimi keçirilibCOP29
11:14
Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölübHadisə
11:12
"Sumqayıt" klubu baş məşqçisi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəkKomanda
11:10
Vilayət Eyvazov Naftalanda 8 rayon üzrə vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:08
İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
11:05
Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:02
Azərbaycan şahmatçılarının FIDE-nin reytinq cədvəlindəki mövqeləri bəlli olubFərdi
11:02