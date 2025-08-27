Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Другие страны
- 27 августа, 2025
- 22:16
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Как передает Report, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо", - сказал представитель движения.
Последние новости
03:13
СМИ: Израиль высадил десант под ДамаскомДругие страны
02:51
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и ИранеДругие страны
02:22
ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризмаДругие страны
01:55
В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-оффФутбол
01:49
Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкцийВ регионе
01:16
Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в СтамбулеВ регионе
00:58
Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодныВ регионе
00:33
Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщикиФутбол
00:30