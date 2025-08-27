    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 22:16
    Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

    Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Как передает Report, об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah. 

    "Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо", - сказал представитель движения.

