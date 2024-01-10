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Хуситы совершили 26 нападений на суда в Красном море

Хуситы совершили 26 нападений на суда в Красном море Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) совершило 26 нападений в Красном море с 19 ноября.
Другие страны
10 января 2024 г. 06:37
Хуситы совершили 26 нападений на суда в Красном море

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) совершило 26 нападений в Красном море с 19 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"9 января хуситы начали комплексную атаку с использованием БПЛА, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельных баллистических ракет с подконтрольной территории Йемена в сторону международных морских путей в южной части Красного моря, по которым проходили десятки торговых судов", - говорится в заявлении.

"Это 26-е нападение хуситов на торговые пути в Красном море с 19 ноября", - уточнило командование. О пострадавших и размере урона не сообщается. По данным CENTCOM, были сбиты "18 БПЛА, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельная баллистическая ракета". Как передавала во вторник телекомпания CNN, ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дрона, запущенные хуситами с территории Йемена.

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