Хуситы сообщили о ракетном ударе по целям в Израиле
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 12:09
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило в субботу о нанесении ракетного удара по целям в Израиле.
Как передает Report, об этом сообщает Asharq News со ссылкой на заявление ВС хуситов.
"Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям", - сказано в сообщении.
Это первый удар со стороны йеменских хуситов с начала нынешней эскалации в Персидском заливе.
Последние новости
