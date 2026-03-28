Хуситы сообщили о ракетном ударе по целям в Израиле

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило в субботу о нанесении ракетного удара по целям в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщает Asharq News со ссылкой на заявление ВС хуситов.

"Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям", - сказано в сообщении.

Это первый удар со стороны йеменских хуситов с начала нынешней эскалации в Персидском заливе.