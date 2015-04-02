Мятежники разграбили генконсульство России в Адене

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Мятежники хуситы разграбили здание генконсульства России в йеменском городе Аден, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженные люди сломали входные двери и проникли внутрь. После из консульства стали выносить технику и папки с документами. Повстанцы погрузили все в машины и скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство России в Адене пострадало во время бомбежки международной коалиции во главе с Саудовской Аравией. Источник в посольстве РФ в Йемене заявил, что в настоящее время рассматривается возможность закрытия российского генконсульства в Адене и эвакуации российских граждан.

Уже неделю международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Судана ведет в Йемене военную операцию против сторонников движения "Ансар Аллах" (хуситов), контролирующих большую часть территории страны, в том числе столицу Сану. Цель операции — заставить хуситов и примкнувших к ним сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха вернуть власть президенту Абд Раббу Хади и правительству, которых они отстранили от управления страной.