Хуситы назвали условие для прекращения обстрелов Израиля

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) прекратит обстреливать Израиль и нападать на связанные с ним суда в Красном море, если Израиль будет соблюдать договоренность о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члене политбюро движения Хузама аль-Асада.

"Наши военные операции прекратятся, если израильский противник будет соблюдать соглашение (о прекращении огня - ред.), но мы продолжим следить за его выполнением", - сказал он.

Аль-Асад добавил, что, если Израиль "возобновит агрессию и блокаду палестинцев в Газе, то хуситы возобновят военные операции в более интенсивном темпе, чем прежде, чтобы оказать давление на него.

Отметим, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из сектора Газа.