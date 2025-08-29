    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 00:17
    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" начали производить баллистические ракеты с разделяющейся головной частью.

    Как передает Report, об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси в телевизионном обращении к своим сторонникам в эфире Al Masirah.

    "Ракетные войска принесли нам хорошие новости о новом достижении, которое обеспокоило израильского врага. Мы начали производить разделяющиеся боеголовки для баллистических ракет "Палестина-2". Теперь они способны нести несколько боевых блоков", - сказал лидер "Ансар Аллах".

    Отметим, что 22 августа хуситы заявили о нанесении удара "гиперзвуковой баллистической ракетой" по территории Израиля. Его власти сообщили, что запущенная из Йемена ракета "развалилась в полете", поэтому израильские силы противовоздушной обороны сбивали ее по частям. Позже армия Израиля пришла к выводу, что хуситы впервые запустили ракету с разделяющейся боеголовкой.

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей