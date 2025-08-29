Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" начали производить баллистические ракеты с разделяющейся головной частью.

Как передает Report, об этом заявил лидер повстанцев Абдель Малик аль-Хуси в телевизионном обращении к своим сторонникам в эфире Al Masirah.

"Ракетные войска принесли нам хорошие новости о новом достижении, которое обеспокоило израильского врага. Мы начали производить разделяющиеся боеголовки для баллистических ракет "Палестина-2". Теперь они способны нести несколько боевых блоков", - сказал лидер "Ансар Аллах".

Отметим, что 22 августа хуситы заявили о нанесении удара "гиперзвуковой баллистической ракетой" по территории Израиля. Его власти сообщили, что запущенная из Йемена ракета "развалилась в полете", поэтому израильские силы противовоздушной обороны сбивали ее по частям. Позже армия Израиля пришла к выводу, что хуситы впервые запустили ракету с разделяющейся боеголовкой.