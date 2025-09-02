    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 02 сентября, 2025
    • 20:24
    Хуситы атаковали Генштаб Израиля и объекты в Красном море

    Хуситы нанесли удары беспилотниками по четырем объектам в Израиле, включая здание Генерального штаба, аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанцию в Тель-Авиве.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По словам Сариа, атаки успешно достигли своих целей.

    Кроме того, хуситы атаковали судно MSC Aby в Красном море с помощью двух беспилотников и одной крылатой ракеты, проведя совместную операцию ракетных войск и сил беспилотных систем.

    Азербайджанская версия
    Husilər İsrail Baş Qərargahının binasına və Qırmızı dənizdəki obyektlərə hücum edib

