Хуситы атаковали Генштаб Израиля и объекты в Красном море

Хуситы нанесли удары беспилотниками по четырем объектам в Израиле, включая здание Генерального штаба, аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанцию в Тель-Авиве.

Как передает Report, об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По словам Сариа, атаки успешно достигли своих целей.

Кроме того, хуситы атаковали судно MSC Aby в Красном море с помощью двух беспилотников и одной крылатой ракеты, проведя совместную операцию ракетных войск и сил беспилотных систем.