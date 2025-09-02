Хуситы атаковали Генштаб Израиля и объекты в Красном море
02 сентября, 2025
- 20:24
Хуситы нанесли удары беспилотниками по четырем объектам в Израиле, включая здание Генерального штаба, аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанцию в Тель-Авиве.
Как передает Report, об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По словам Сариа, атаки успешно достигли своих целей.
Кроме того, хуситы атаковали судно MSC Aby в Красном море с помощью двух беспилотников и одной крылатой ракеты, проведя совместную операцию ракетных войск и сил беспилотных систем.
