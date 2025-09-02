    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    • 02 sentyabr, 2025
    • 21:13
    Husilər İsrail Baş Qərargahının binasına və Qırmızı dənizdəki obyektlərə hücum edib

    Husilər İsraildə dörd obyektə - Baş Qərargah binası, Ben Qurion hava limanı, Aşdod dəniz limanı və Təl-Əvivdəki elektrik stansiyasına pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın nümayəndəsi Yəhya Sariya "Al Masirah" telekanalının efirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hücumlar uğurla nəticələnib.

    Bundan əlavə, husilər iki pilotsuz uçuş aparatı və bir qanadlı raketdən istifadə edərək Qırmızı dənizdə "MSC Aby" gəmisinə hücum edərək raket qüvvələri və pilotsuz sistem qüvvələrinin birgə əməliyyatını həyata keçirib.

    Хуситы атаковали Генштаб Израиля и объекты в Красном море

