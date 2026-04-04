Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и ряд целей на юге Израиля

Хуситы атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками аэропорт Бен-Гурион и ряд военных целей на юге Израиля.

Как передает Report, об этом заявил представитель вооруженных сил движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

"Наши вооруженные силы провели пятую военную операцию, атаковав с помощью баллистической ракеты и нескольких беспилотников аэропорт Лод (Бен-Гурион - ред.) и ряд важных военных целей израильского противника на юге страны", - говорится в заявлении.