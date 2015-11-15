Хроника событий во Франции: Опознаны 103 погибших при терактах в Париже - ОБНОВЛЕНО-1

По последним данным, жертвами трагедии, которая произошланочью 13 ноября в столице Франции стали около 129 человек, еще 352 ранены, из них 99 находятся в критическом состоянии.



Баку.15 ноября. REPORT.AZ/ 103 погибших при терактах в Париже опознаны.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

Он рассказал о том, что специалисты продолжают идентификацию тел.

"Работа продолжается, личности от 20 до 30 человек пока установить не удалось, - цитирует ТАСС слова Вальса.

13:26

Ночью 13 ноября в столице Франции было три группы террористов, которые разделились и поехали на двух автомобилях SEAT Leon и Volkswagen Polo. Обе машины были взяты в аренду в Бельгии гражданином Франции.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции рассказал прокурор Парижа Франсуа Молен.

Как отметил прокурор, первый взрыв в Париже произошел возле входа D на State de France. На его месте были обнаружены два тела — на первом был пояс смертника, второй оказался случайным прохожим.

После этого другие террористы, которые приехали на машине, начали атаковать людей в ресторане. Здесь погибли 15 человек, а также 10 получили ранения.

Следующий взрыв прогремел возле входа H на State de France. Здесь обнаружили лишь тело смертника.

В 21:32 за местным временем у одного из парижских баров в 11 районе террористы снова открыли огонь по людям. На месте было найдено около 100 гильз. В результате огня пятеро человек погибли, восемь ранены. Отмечается, что террористы сюда приехали уже на другом автомобиле.

В театре Bataclan были убиты три террориста (одного застрелила полиция, двое других подорвались). В целом здесь погибли 89 человек, о количестве пострадавших не сообщается.

Кроме того, 18 человек погибли на террасе возле La Belle Equipe, а также 14 человек были убиты в баре La Grillon.

В целом, по словам прокурора, было совершено шесть нападений, в результате которых погибло 129 человек, а также ранения получили 352 человека, из них 99 находятся в критическом состоянии