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    Хосни Мубарак освобожден из тюрьмы

    Экс-президент освобожден из тюрьмы после почти шести лет заключения

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/Свергнутый президент Египта Хосни Мубарак был освобожден из тюрьмы.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 88-летний Хосни Мубарак был освобожден из тюрьмы после почти шести лет заключения.

    Напомним, в начале 2011 года в ряде арабских стран начались массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическими и социальными проблемами.

    25 января 2011 несколько тысяч людей в Каире вышли с требованием отставки Хосни Мубарака. Протесты в Египте продолжались 18 дней.

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