​Хорватия намерена способствовать расширению состава ЕС

Хорватия за время председательства в Совете ЕС планирует способствовать началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявило правительство Хорватии.

"Что касается расширения, то хотим через 20 лет после саммита ЕС в Загребе (2000 года), который открыл двери Хорватии в ЕС, внести новую динамику и, по возможности, разрешить и разблокировать ситуацию, которая касается открытия переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией", - сообщило хорватское правительство в Twitter.

Кабмин также сообщил, что Хорватия во главе Совета ЕС займется Brexit, демографией, многолетним финансовым планом и расширением ЕС.