Хизер Науэрт стала и. о. замгоссекретаря после отставки Тиллерсона

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назначена исполняющем обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп.

Науэрт сменит на этом посту Стива Голдштейна, который покинул Госдеп вместе со своим начальником Рексом Тиллерсоном.

Добавим, что Науэрт, в прошлом работавшая ведущей, занимала должность официального представителя Госдепартамента с апреля 2017 года.