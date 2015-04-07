Хиллари Клинтон может принять участие в выборах-2016

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Как сообщают американские СМИ, ссылаясь на неназванные источники в окружении Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь США готова принять участие в президентских выборах.

По слухам, она может объявить о своем решении в ближайшие две недели.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, бывшая первая леди страны и экс-госсекретарь рассматривается аналитиками как один из фаворитов гонки за участие в выборах от Демократической партии.

В 2008 году она уступила Бараку Обаме в ходе внутрипартийных праймериз, напоминает Report.