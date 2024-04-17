"Хезболлах" заявил о ракетном ударе по израильской казарме у Голанских высот

Бойцы "Хезболлах" атаковали позиции израильских войск в районе Шебаа у подножия контролируемых Израилем Голанских высот.

Бойцы "Хезболлах" атаковали позиции израильских войск в районе Шебаа у подножия контролируемых Израилем Голанских высот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

Отмечается, что отряды исламского сопротивления выпустили ракеты Falaq-1 класса "земля - земля" по скоплению солдат и боевой техники возле казармы израильских войск в Зыбдине. "Зафиксировано прямое попадание по цели, в результате противник понес потери", - указывается в тексте.

Другая вылазка была совершена во второй половине дня против командного пункта в Рамте на холме Кфар-Шуба, где установлена радиолокационная станция. В сообщении отмечается, что огнем выведено из строя техническое оборудование, которое позволяет израильским силам следить за ливанской территорией.