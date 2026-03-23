"Хезболлах" сообщила об ударе по базе ВВС Израиля на горе Мерон

Отряды шиитского движения "Хезболлах" заявили о нанесении удара по базе израильских ВВС на горе Мерон, где, по их утверждению, расположен центр управления воздушными операциями и средствами радиоэлектронной борьбы.

Как передает Report, об этом движение "Хезболлах" распространила информацию в Telegram-канале.

Отмечается, что при атаке были применены высокоточные ракеты, поразившие намеченную цель.

Согласно информации, с начала очередного витка эскалации 2 марта база Мерон в Верхней Галилее как минимум четыре раза подвергалась атакам, в том числе с использованием дронов-камикадзе.

Кроме того, в движении сообщили об обстрелах армейских казарм в районах Авивим, Биранит, Биркет-Риша и Маалот-Таршиха, где, как утверждается, размещены подразделения, участвующие в наземных операциях в Ливане. По этим объектам, по версии формирования, были нанесены удары из минометных установок.

Также сообщается об обстреле приграничных населенных пунктов Кирьят-Шмона, Метула, Мисгав-Ам, Зарит и Ханита.