"Хезболлах" отказалась вести переговоры с Израилем

Глава ливанской радикальной группировки "Хезболлах" Наим Касем выступил против проведения каких-либо переговоров с Израилем.

Как сообщает Report, заявление Касема приводит иранское информационное агентство "Мехр".

Генсек "Хезболлах" обвинил ливанское правительство в ослаблении внутреннего потенциала сопротивления. Вместе с тем он призвал премьер-министра страны к сотрудничеству.

"Мы отвергаем любые переговоры (с Израилем - ред.). Эти переговоры безрезультатны, и для изменения хода событий Ливану необходима внутренняя солидарность", - подчеркнул Н. Касем.

Отметим, что 14 апреля в Вашингтоне состоятся предварительные переговоры ливанской и израильский делегаций, возглавляемых послами в США Надой Хаммаде-Муаввадом и Йехиэлем Лайтером.