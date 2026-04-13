    Хезболлах отказалась вести переговоры с Израилем

    • 13 апреля, 2026
    • 22:24
    Хезболлах отказалась вести переговоры с Израилем

    Глава ливанской радикальной группировки "Хезболлах" Наим Касем выступил против проведения каких-либо переговоров с Израилем.

    Как сообщает Report, заявление Касема приводит иранское информационное агентство "Мехр".

    Генсек "Хезболлах" обвинил ливанское правительство в ослаблении внутреннего потенциала сопротивления. Вместе с тем он призвал премьер-министра страны к сотрудничеству.

    "Мы отвергаем любые переговоры (с Израилем - ред.). Эти переговоры безрезультатны, и для изменения хода событий Ливану необходима внутренняя солидарность", - подчеркнул Н. Касем.

    Отметим, что 14 апреля в Вашингтоне состоятся предварительные переговоры ливанской и израильский делегаций, возглавляемых послами в США Надой Хаммаде-Муаввадом и Йехиэлем Лайтером.

    "Hizbullah" İsraillə danışıqlardan imtina edib
    Hezbollah rejects negotiations with Israel

