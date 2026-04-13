"Хезболлах" отказалась вести переговоры с Израилем
Другие страны
- 13 апреля, 2026
- 22:24
Глава ливанской радикальной группировки "Хезболлах" Наим Касем выступил против проведения каких-либо переговоров с Израилем.
Как сообщает Report, заявление Касема приводит иранское информационное агентство "Мехр".
Генсек "Хезболлах" обвинил ливанское правительство в ослаблении внутреннего потенциала сопротивления. Вместе с тем он призвал премьер-министра страны к сотрудничеству.
"Мы отвергаем любые переговоры (с Израилем - ред.). Эти переговоры безрезультатны, и для изменения хода событий Ливану необходима внутренняя солидарность", - подчеркнул Н. Касем.
Отметим, что 14 апреля в Вашингтоне состоятся предварительные переговоры ливанской и израильский делегаций, возглавляемых послами в США Надой Хаммаде-Муаввадом и Йехиэлем Лайтером.
